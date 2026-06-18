山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、メインキャスト5名が集結したメインビジュアルが解禁。また、主題歌を新世代の歌姫・LANAが担当することも発表された。【写真】主題歌を担当する新世代の歌姫・LANA本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受