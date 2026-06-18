フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１８日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１８日（日本時間）、２１日（日本時間）のチュニジア代表戦へ調整したことを報じた。番組は２００２年サッカー日韓Ｗ杯の日本代表監督を務め、１６強に導いたフィリップ・トルシエ氏を取材。トルシエ氏はチュニジア戦を「日本は十分な自信と攻撃