本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板した。右手中指から出血するシーンがあり、ファンからは心配の声が続出した。4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSにも映った。出血しており、拭ったズボンには血の跡が。X上のファンの視線を集め、様々な声が上がった。「指が