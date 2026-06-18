元体操選手で、跳び箱のモンスターボックス世界記録保持者となったタレント・池谷直樹（５２）が、近況を明かした。１７日にインスタグラムで「細木かおり先生の人気企画『ズバリ言うわよ！』に出演させていただきました」と報告。２０２１年に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の娘で、継承者の占い師・細木かおりさんにＹｏｕＴｕｂｅで占ってもらったという。「体操人生、借金１億２，０００万