本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板した。DHで先発出場はなく投手専念とみられていたが、6回に代打で打者出場。敵地元局も驚きをもって伝えた。右手中指から出血し、血染めのピッチングとなった大谷。6回4失点とした後、その裏の攻撃でサプライズが待っていた。「5番・DH」のロハスのところで代打で登場。この日は投手専念とみられていたが、打者としても出