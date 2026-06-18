元サッカー日本代表ＭＦで北中米Ｗ杯のＤＡＺＮの解説を務める戸田和幸氏（４８）が、試合結果の予想を“大外し”して謝罪した。Ｗ杯１次リーグＬ組初戦で、イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が対戦。いきなり優勝候補同士の対戦となり、注目を集めた一戦で戸田さんは解説を務めた。戸田氏は試合の途中、自身のＸで「試合開始前に『この試合は打ち合いにはならないと思います』と言いましたが、