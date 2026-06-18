映画「偏向報道」（19日公開）に主演したタレント・鳥居みゆきがこのほど、荻野欣士郎監督とともによろず～ニュースの取材に応じ、作品への思いを語った。 【写真】劇中では“印象づけ”手法を解説する場面もある 地方のテレビ局を舞台に、怪文書を元に知事のパワハラ疑惑を報じようとする上層部と下請けの制作会社とのバトルを描いた作品。鳥居は制作会社のディレクター・油神鈴子を演じている。荻野監督