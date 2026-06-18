女優の志田未来(33)が16日、自身のインスタグラムを更新し、ディズニーランドを楽しんだことを伝えた。 【写真】肌の露出はほぼゼロ！これは誰だか分からん 「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告した。志田の誕生日5月10日に合わせて、妹とともにしっかり楽しんだようだ。 「日焼け対策はばっちりで」として掲載した画像はミッキー型のサングラスに、大型