歌手の木村カエラ(41)が17日、自身のインスタグラムを更新。愛娘のために人気スイーツを並んで購入したことを明かした。 【写真】2児のママとは思えない美肌に「Upでも美人過ぎる」の声 「昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした。今日もいい日になりますように」とつづり、どアップの自撮りショットとミスタードーナツの期間限定商品「もっちゅりん」の写真