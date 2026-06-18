群馬の中島大嘉「しょうもない2、3か月の怪我でくよくよしててもしゃあない」ザスパ群馬のFW中島大嘉が、最高の形で百年構想リーグを締めくくった。J2・J3 EAST-Aでは18試合に出場し、左膝の大怪我からの復活を印象づける7ゴール。さらには、ファン投票で選出されたオールスターではJ2・J3 EAST-Aの優勝に貢献。「怪我なく終えられたというのが一番デカい収穫」と総括した。「いやあ、楽しかったですね。久々にこんなに人がいた