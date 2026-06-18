マクドナルドの限定グッズが注目大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開している。そのなかで、限定グッズが「普通に全部欲しい」など注目を集めている。6月17日から「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場した。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ、ティエリ・アンリ、