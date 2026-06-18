産業能率大1年・山下虎太郎「今までの相手とは違う。駆け引きをし続けないと」4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ2部第10節・産業能率大vs流通経済大の一戦から。今年冬の全国高校サッカー選