市場調査会社「インテージ」がアンケートを実施北中米ワールドカップ（W杯）が6月11日に開幕した。国内最大手の市場調査会社「インテージ」は、開幕前に日本全国のW杯関心者951人を対象に調査を実施。約6割が「前回カタール大会よりも今回の日本代表のほうが期待できる」と回答した。アンケート結果から年代別に見る森保ジャパンへの期待度を探った。（取材・文＝インテージ・中川大輔）◇◇◇6月14日（日本