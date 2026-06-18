韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は17日（現地時間）、フランス・エビアンで主要7カ国（G7）首脳会議を機に開かれた晩餐会で、隣の席に座ったドナルド・トランプ米大統領と深い話を交わしたと明らかにした。李大統領はこの日、Xに投稿した文章で、「昨晩、トランプ大統領と夕食を共にしながら、約90分にわたり韓半島（朝鮮半島）の平和と韓米関係について率直で踏み込んだ話を交わし、多くの前進があった」と述べた。続けて、