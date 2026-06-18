米国とイランの終戦覚書草案が公開された。ブルームバーグは17日、草案14項目を入手して報道した。イランの原油輸出許容と再建金支援などが核心だ。両国は19日にスイスのビュルゲンシュトックで覚書署名式を行い、その後60日間にわたり核と関連した本格交渉に入る。ブルームバーグが公開した草案には、ひとまずホルムズ海峡と関連した両国の約束が指摘された。米国が覚書締結後すぐにイランに対する海上封鎖を解除し、30日以内にイ