Qトランプ大統領、なぜ「認知症」説？米トランプ大統領の認知機能が低下しているのではないか、というニュースをよく見るようになりました。それも、一般市民の噂話のみではなく、専門家が指摘することもあり、驚いています。トランプ氏による問題発言は過去にもありましたが、なぜ今、このように言われているのでしょうか？（70代・女性・主婦）【画像】トランプ氏との不倫関係を告発したポルノ女優／脚本家のストーミー・ダ