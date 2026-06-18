6人組ボーイグループ・TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースする。それに先立って、「Concept Film A」を公開した。【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU今回公開された「Concept Film A」は、海辺でSHINYUがビデオカメラを取り上げるシーンからスタートする。「これ、誰が撮ったんだろう…？」という疑問を抱きな