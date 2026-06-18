シュートボクシングのラウンドガールユニット「SHOOTGIRLS」のインスタグラムが18日までに更新され、チームリーダーの央川かこ（31）の黒コスチューム姿が公開された。「いよいよSHOOTBOXING2026act.3まで1週間皆さん良い週末をお過ごしでしょうか？本日は圧倒的頭身・最強リーダー央川かこ(@kako.717)さん次の日曜日に向けて明日からも頑張っていきましょうね」と、央川の黒エナメルのコスチューム・ショットがアッ