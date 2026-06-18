モップのような独特の被毛を揺らしながら歩く大型犬。その散歩風景を収めた動画に50万回再生を超える反響があり、「本当に犬!?」「ジブリにいそうｗ！」「初めてみましたぁぁぁ！」など驚きの声が寄せられている。動画に登場するのは、ハンガリー原産の超希少犬種「コモンドール」の主水（もんど）くんとリツちゃん。現在、日本国内ではおそらくこの2頭しかいないともいわれる希少な存在だ。飼い主に話を聞いた。【写真】コモン