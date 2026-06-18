半導体メモリ大手のキオクシアが、記録的な好景気に沸いている。株価は9万円を超え時価総額は国内1位となる51兆円を突破（17日時点）。2024年12月の上場時の初値は1440円。そこからわずか1年半で長らくトップに君臨したトヨタ自動車を抜いた。果たしてその実力は本物なのか――。【画像】総投資額は1兆円規模とされるキオクシア北上工場第2製造棟新工場でAI用メモリの量産体制に入った5月中旬に昨年度の決算を発表し、売上高は