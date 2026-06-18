願いが叶う能力「RAS能力」を持ったコンカフェ嬢の存在が明かされ、彼女の過去が明かされるシーンがあった。【映像】ミニスカート姿の「願いを叶える」コンカフェ嬢（実際の姿）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介