ビールがおいしいと思えるシチュエーションは様々です。仕事終わりの一杯、青空の下で飲む一杯、旅先での一杯。今回紹介するのは、そこから厳選したシチュエーションです。北海道にある話題の野球場でオリジナルビールが飲みたい――。スタジアムで作るビールに感激し続けた10時間！北海道で至福の「エスコンフィールド」飲みです。編集部員が欲望のままに現地へ直行、体験してきました。最高の生ビール、この感動をあなたもぜひ。