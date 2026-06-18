【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１７日（日本時間１８日）、本拠地でのレイズ戦に先発し、６回７安打４失点で７勝目（２敗）を挙げた。被安打７、自責点４はいずれも今季ワーストだったものの、打線の援護を受けた。大谷は指名打者（ＤＨ）は兼務しなかったが、ドジャースは六回の攻撃でＤＨを解除。５番ＤＨで出場していたロハスの代打として打席に入った大谷は、初球を打って遊ゴロに倒れた。