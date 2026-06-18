横溝正史の代表作を完全新作として映画化した『八つ墓村』が9月18日に全国公開されることが決定。主演は尾上松也、監督は清水崇が務めることが明らかになった。名探偵・金田一耕助の初登場から80周年を迎える節目に、新たな『八つ墓村』がスクリーンによみがえる。【動画】完全新作『八つ墓村』特報シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史作品の中でも屈指の人気を誇る『八つ墓村』。今年1月に映画化が発表されると、SN