写真：shironagasukujira／イメージマート求職者1人当たりの求人数を示す有効求人倍率は、2026年4月時点で1.18。コロナ禍で経済が冷え込んだ時でさえ有効求人倍率は1倍台を維持する月が多く、人手不足状態が10年以上続いてきました。さらに、2025年の出生数は67万1236人と過去最少を記録しました。人口は減少し、人手の母数は今後も縮小の一途をたどる見込みです。しかし、会社は環境変化に対応してシニアや外国人など幅広い人