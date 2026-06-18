2024年の世界のゲームコンテンツ市場は約31兆円に達し、過去4年間で5割も拡大している。2024年の世界の映画興行収入は約4.5兆円、2024年のアニメ市場でも約3.8兆円であり、ゲーム市場はその7〜8倍に相当する規模を誇る。そうした中、ここ数年で異業種からのゲーム事業への参入が相次いでいる。2026年4月21日、東映が「東映ゲームズ」、サンリオが「Sanrio Games」としてゲーム事業への参入を同じ日に発表したことが話題になった。