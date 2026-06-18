JAとはどのような組織か。元農水官僚で武蔵野大学国際総合研究所研究主幹の山下一仁さんは「本来、農協は安く肥料を買うために組合員である農家が作った組織だった。しかし今や、独占的な地位を利用して肥料や機械などを高く売りつけ、組合員農家を苦しめている。もはや協同組合とは言えず、その存在意味が問われている」という――。写真提供＝共同通信社東京・大手町のJAビル＝2023年11月14日午後 - 写真提供＝共同通信社■「肥