サッカーW杯北中米大会の1次リーグ初戦で、日本はオランダと対戦し2-2で引き分けた。前回大会のスペイン戦勝利に続き、今大会でも強豪国から勝ち点を得た。なぜ日本代表は強くなったのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本がオランダから学び、いまや対等に渡り合う。その関係史がピッチの上で可視化された夜だった」という――。写真＝共同通信社日本対オランダ戦後半、ヘディングシュートを放つ小川（右