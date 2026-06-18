厳しい修行文化や西洋料理の人気などで和食料理の人手不足は長く続くが、寿司においては事情が異なる。特に世界的な和食ブームが起きたことで、「寿司調理師学校」に入学を希望する日本人が増えてきたという。前編『「野菜炒めやチャーハンしか作れない」和食ブーム前の調理専門学校はギリギリの状況だった…その実態』に引き続き、東京・池尻大橋にある『東京すし和食調理専門学校』へ取材を行った。海外では‟なんちゃって