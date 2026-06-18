ロッテは17日、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）の観戦チケットが完売になったと発表した。チケット完売は3月27日の西武との開幕戦、4月5日のソフトバンク戦、5月30日の阪神戦、5月31日阪神戦と今季5度目となる。