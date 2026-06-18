■ライバル候補や野党議員を標的に政権の正統性が問われよう。高市早苗首相の公設秘書が、先の自民党総裁選や衆院選でライバル候補や野党議員を標的にした、中傷動画の作成を知人に依頼し、SNSで大量に拡散させていた疑惑が、週刊文春（電子版を含む）に4月29日から7週にわたって報じられ、他のメディアも追随している。高市首相は、特別国会で野党から疑惑を追及され、主観的に事実関係を否定したり、論理をすり替えたり、答弁内