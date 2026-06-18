「もしかして、うちの子は……？」子どもの成長を見守るなかで、ふと周囲との違いに気づく瞬間があります。言葉の発達やコミュニケーションの取り方、強いこだわりなど、そのサインはさまざまです。しかし、それが発達特性によるものなのか、個性の範囲なのか、親にはなかなか判断できません。『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（ディス