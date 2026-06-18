シーズン中の監督招聘は「この1年間を無駄にしないという意味」異例づくめの監督交代劇だ。楽天は17日に前ロッテ監督の吉井理人氏の新監督就任を発表し、仙台市内で三木谷浩史オーナーも出席して就任会見が開かれた。日本プロ野球でシーズン途中に、内部昇格でなく、外部から新監督が招聘されるのは極めて異例。さらに三木谷オーナーが就任会見に同席するのも異例のことだった。日本プロ野球では過去、シーズン途中に監督が退