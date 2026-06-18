年金を受け取りながら働く人のなかには、「収入を増やすと年金が減って、かえって損をするのでは」と不安に感じる人もいます。そのため、本当はもう少し働けるのに、月10万円ほどに仕事を抑えてきた人もいるでしょう。 最近は、在職老齢年金の制度改正により、働きながら年金を受け取る人の仕組みが見直されています。本記事では、どのような場合に年金が減るのか、月10万円程度の収入ならどう考えればよいのかを解説します