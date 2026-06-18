国家が決めてきた「犯罪者」をフェミニズムの視点で再考するノンフィクション新連載、伊藤春奈さんによる「なぜ、彼女たちは「犯罪者」になったのか」が『群像』2026年7月号よりスタートしました。第1回は、関東大震災の混乱のなか大逆罪で起訴され、死刑判決を受けた金子文子とそのパートナー、朴烈（パクヨル）を取り上げます。いまだ日本では歴史的位置づけが定まらない二人を知るため、韓国取材を通して見えてきた、「罪」を作