6回の第3打席でラスムッセンから15号決勝アーチ【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦で15号を放った。豪快な一発で球場が熱狂に包まれる中、ベンチで待つ同僚が見せた行動が話題となっている。新たなセレブレーションを披露した際の真剣な様子に対し、「たまらないシーン」などと爆笑の声が殺到している。0-0で迎えた6回の第3打席