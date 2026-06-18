6回7安打4失点の力投→DH解除で代打出場【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦で7勝目を挙げた。6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点の力投。打者としては1打席に立って遊ゴロだった。右手中指から出血する中で91球の力投。規定投球回には1回1/3届かず、防御率1.47となった。「必ずしも常に万全な状態で100％で投げられるわけではない