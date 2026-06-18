日本企業が世界で勝つためには、どうすればいいのか。MIXI（ミクシィ）の写真・動画共有アプリ「家族アルバムみてね」（以下「みてね」）が好調だ。利用者数は3000万人を突破し、このうち4割が海外のユーザー（2026年5月時点）。MIXI創業者で、同サービスを手掛ける笠原健治さんは「ちょっとした使い勝手にこだわる『日本人のきめ細やかさ』は、世界でも通用する」という。ノンフィクションライターの伊田欣司さんが取材した――