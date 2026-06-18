菊池タクトさん推奨…力強い打球を飛ばせる「ボールスロードリル」バッティングで心掛けたいのは強いライナーを打つこと。ヒットの確率は上がり、外野手の間に飛べば長打になり、角度がつけばオーバーフェンスも可能だ。しかし、その気持ちが強すぎると上半身の力みに繋がることも。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでプロ選手を指導するなど野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは、下半身主導のスイング習