日本人の若者が拉致されて、カンボジアで特殊詐欺に加担させられている―。国際社会でも問題視されている「日本人狩り」の実態を詳報する。SNSで知り合った人に誘われていま、東南アジアで組織的な「人身売買」が横行している。ターゲットとなっているのは日本人の若者―様々な手口で若者が海外へと送りこまれ、「特殊詐欺」の道具として使われているのだ。「息子はバイト先の先輩から『旅行に行こう』と誘われて、そのまま6ヵ月以