「車道が危険なのは明らかです」2026年4月に施行された改正道路交通法により、自転車の交通違反に「交通反則通告制度（青切符）」が導入された。これを機に、反則金を避けようとする多くの自転車利用者が車道へ流れ始めている。「警察は『法律上、自転車は軽車両だから車道が原則だ』と繰り返しています。しかし、インフラが未整備な状況で自転車を車道に走らせることは、利用者を常に命の危険にさらすことに他なりません。間違っ