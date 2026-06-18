aespaのニンニンが、大胆な衣装で抜群のスタイルを披露した。ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ニンニン、“ぴちぴち”ブラトップ姿公開された写真には、アクティブウェアブランド「ALO」のアイテムを着用し、撮影に臨むニンニンの姿が収められている。ブラックのブラトップ姿では、グラマラスなスタイルと引き締まったウエストを披露。タイトなショートパンツも見事に着こなし、抜群のプロ