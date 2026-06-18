突然、男性から「どんな男性がタイプ？」と聞かれ、戸惑った経験をした方もいると思います。そのようなとき、みなさんはどのように答えているでしょうか。今回は、９パターンの答え方と共にメリットとデメリットをご紹介させて頂きます。【１】「好きになった人がタイプ。」と答える。ストライクゾーンの広さをアピールできます。しかし、この回答だけでは好きなタイプが不明確なため、過去に付き合った人について聞かれる可能性が