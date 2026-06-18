この数ヶ月間に、世界は大きな経験をした。とくに重要なのは、これまで構築されてきた国際的な仕組みが、国家間の紛争を調整するための手段として、十分の機能を果たしえないと分かったことだ。そのかわりに、力の対決が事態を決めていく。関税についてもそうだったが、安全保障についてもそうであることがわかった。石油については、日本には幸いにして備蓄があったので、切り抜けられた。これまで、石油供給の多くを中東産原油に