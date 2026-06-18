美人気象予報士が雨の日にぴったりなコーデを紹介した。１８日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。「気まぐれ明日の天気コーデ明日の関東は通勤や通学時間帯は雨南部は本降りの雨のところも！昼前には止んでムシムシとした体感です。」とつづると、黒のタンクトップに黒のカーディガンを合わせ、「傘からはみ出にくいマーメイドライン」のスカートを合