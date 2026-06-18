〈これはひどい〉〈どうして気づかないの？〉〈これはAIだよ〉…ある死亡事故をとらえた動画がSNS上で拡散され、世界中で困惑の声が相次いでいる。【写真を見る】地上約40メートルにかかる橋から「ロープなし」で投げ出された21歳女性。本来は繋がれているはずのロープは橋の上に残されたままだった動画の中では、これからロープジャンプ（ロープをつけて高所から飛び降りる野外アクティビティ）に挑む女性を複数のスタッフが抱