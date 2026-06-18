阿部慎之助監督（47）の電撃辞任により空中分解も懸念された巨人が、セ・パ交流戦ではむしろ好調に転じている。急遽、チームの指揮を執る橋上秀樹・監督代行（60）が師と仰ぐのは、かつて巨人を"宿敵"と公言した名将だった――。【写真】ベンチでバッティングのポーズ楽天監督時代の野村克也さんと橋上秀樹氏「印象が深い言葉は"己を知れ"ですね」「恩人であるのはもちろん、私にとっての"道標"ですね」南海、ヤクルト、阪神