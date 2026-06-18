ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１８日に放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーがハプニングをわびる場面があった。午前７時の「ニュース関心度ランキング」で、江藤アナが「それではニュース関心度ランキングです」と伝えたところ、安住アナも「それでは…」同時話し出し、声をかぶせてしまった。安住アナはすぐに「ごめんなさい。失礼しました」と謝罪し、江藤アナに“バトンタッチ”