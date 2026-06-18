ニセコを中心とする北海道のリゾートが、世界の注目を集めている。訪日外国人客(インバウンド)増加を見込んで、不動産や観光業、旅客などあまねく業界がビジネスチャンスを窺ってんいる状況だ。『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』(講談社+α新書)の著者・高橋克英氏が解説する。米国ユナイテッド航空が札幌直行便を初開設2026年5月、米国ユナイテッド航空は、2026年12月より新千歳(札幌