今日18日は、梅雨前線の影響で九州は南部を中心に激しい雨が降り、奄美地方は土砂災害に警戒が必要です。四国や中国地方から北海道も、午後は山沿いを中心にザッと雨が降り、雷雨になることもあるでしょう。全国的に蒸し暑く、熱中症対策を心がけてください。九州は断続的に雨脚が強まる奄美は土砂災害に警戒今日18日は、梅雨前線が九州南部付近から本州の南にのび、前線上の低気圧が東に進むでしょう。九州は南部を中心に発達し